Манго - король фруктов

На родине (в Индии) у манго есть множество названий. У индусов даже есть легенда, что господь Шива выращивал манговое дерево для своей возлюбленной Парвати. Сейчас дерево манго считается символом Индии.

В Индии и Тайланде с помощью манго лечат многие болезни, ведь уникальное сочетание витаминов и микроэлементов предотвращают заболевания сердца и сосудов, а также развитие раковых опухолей. Манго полезен для людей, страдающих болезнями мочеполовой системы.

Употребление салата из незрелого манго, огурца, меда и соли предотвращает дизентерию и запор. Снимает стресс. Отвар из листьев манго полезен при варикозе.

Очень полезно и эффективно для похудения употребление молока и манго, ведь такой рацион очень сбалансирован.

В манго большое количество сахаров, но полное отсутствие протеина. А в молоке наоборот много протеина, а сахаров практически нет.

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