Чем полезен арахис

Регулярно употреблять этот орех, который кстати относят к бобовых, очень полезно. В маленьких орешках содержится больше чем можно себе представить: мало холестерина, и масса ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, пишут иностранные СМИ.

Земляные орехи, короче говоря арахис, даст отличный заряд энергии, например на работе. Земляные орехи, или арахисовое масло надолго утоляют голод, доказали американские исследователи. Если полакомиться арахисом на завтрак, есть не захочется до обеда.

Например, мюсли с земляными орехами и молоком – это дополнительная порция витаминов и минералов. Вообще, не важно в какой форме и когда употреблять земляные орехи: они всегда дают энергию и обеспечивают организм важными микроэлементами для хорошего самочувствия и высокой производительности труда.

Земляной орех не нуждается сложностей в приготовлении. На работе можно полакомиться жареным арахисом, желательно без приправ, или печеньем с орехами. Также идеально подойдут бутерброды с арахисовым маслом, хотя оно редко встречается в украинских супермаркетах, в отличие от европейских или американских.