Прием противозачаточных таблеток повышает риск глаукомы

Прием противозачаточных таблеток более трех лет связан с повышением риска развития глаукомы – заболевания глаз, которое грозит слепотой. Об этом заявили ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Они изучили данные о 3406 женщинах в возрасте от 40 лет, которые прошли обследование зрения и сообщили об опыте применения контрацептивов. Установлено, что у женщин, которые принимали какие-либо оральные контрацептивы дольше, чем три года, риск глаукомы был в 2,05 раз выше.

Точная причина этой взаимосвязи пока не выявлена, поэтому нужны дополнительные исследования, говорит доктор Шань Лин. Авторы работы рекомендуют гинекологам и офтальмологам сообщать женщинам о потенциальном риске и необходимости проходить обследования для своевременного выявления глаукомы.

likar.info