Пик солнечной активности продержится еще 1 год

Пик активности Солнца будет продолжаться еще около года, считают российские астрономы.

"Главный вывод следующий - цикл продолжается, и он будет продолжаться еще долго. Сейчас максимум активности. Многие считают, что максимум уже пройден, на самом деле пик не пройден и будет продолжаться еще порядка года Мы попали в зону длительных и низких по активности солнечных циклов", - отмечают ученые.

Отметим, что последнее в этом году солнечное затмение произошло 3 ноября. Оно относилось к редкому гибридному типу, при котором часть времени наблюдается полное, а часть - кольцеобразное затмение.

Полную фазу можно было увидеть в узкой полосе в акватории Атлантики и в экваториальной Африке. Частное затмение могли увидеть жители восточного побережья США, Латинской Америки, южной Европы, Ближнего Востока и Африки.

При этом последние несколько недель характеризовались мощными вспышками высшего класса, которые, однако, мало повлияли на Землю.

korrespondent.net