Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что обычная хлорка обладает омолаживающим эффектом.

Гипохлорит или просто хлорка, которая используется в качестве отбеливающего средства и проведения дезинфекции, может оказывать омолаживающее действие на кожу. О том, что разбавленная хлорка помогает облегчить тяжелые формы экземы, ученые знают давно. Однако как именно действует гипохлорит, до сих пор было неясно.

По словам специалистов, слабый раствор хлорки может лечить различные повреждения кожи, вызванные лучевой терапией, избыточным пребыванием на солнце и даже убирать следы старения и воспаления.

В ходе своих исследований авторы работы использовали 0,005 процентный раствор хлорки, которым обрабатывали клетки человеческой кожи. Как выяснилось, хлорка способна блокировать воспалительный процесс.

Эксперты предполагали, что хлорка может уничтожать микробы и вирусы на поверхности кожи, но из-за небольших концентраций это не могло быть основной причиной такого эффекта. Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что ванны с небольшой дозой хлора способны омолаживать кожу. В течение двух недель грызуны ежедневно принимали хлорированные ванны. Контрольная группа поделывала ту же процедуру, но без добавления хлорки.

Старение организма сопровождается снижением клеточной регенерации и истончением эпидермиса, но как показал гистологический анализ образцов ткани животных, кожа мышей, которые принимали ванны с хлоркой, омолодилась: скорость деления клеток эпидермиса возросла, и слой кожи стал толще. После того, как процедуры прекращались, кожа возвращалась в обычное состояние в течение нескольких недель.