Астма может препятствовать наступлению беременности

Астма может негативно влиять на способность женщины забеременеть, считают датские ученые. Исследователи из Университетской больницы Биспебьерга изучили данные 14 тысяч сестер-близнецов и опубликовали результаты исследования в European Respiratory Journal.

Ученые провели опрос, касающийся наличия астмы и фертильности, а также наличия детей и попыток забеременеть.

Выяснилось, что среди женщин, страдающих астмой, 27% не могли продолжительное время забеременеть, тогда как среди здоровых этот процент был меньше - 21,6%.

При этом лечение астмы оказывало положительный эффект и на способность к зачатию. Так, среди лечившихся не могли долго забеременеть 23,8% женщин, тогда как среди тех, кто не принимал терапию, процент возрос до 30%. Негативно сказывался и возраст, тяжелее всего забеременеть получилось женщинам после 30 лет: 32,2% против 24,9% в возрасте до 30 лет.

Что касается числа родов, то в среднем опрос показал одинаковые результаты у здоровых и больных астмой женщин.

"Можно предположить, что оказывать влияние на зачатие может системный воспалительный эффект астмы. Наше исследование подтверждает, что если женщина принимает лекарства, то она может сократить отсрочку в наступлении беременности, которая связана с астмой", - заявила ведущий автор доктор Элизабет Гэйд.