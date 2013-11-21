В богатых странах растет употребление антидепрессантов

Согласно анализу Организации экономического сотрудничества и развития, в развитых странах растет употребление антидепрессантов, что вызывает опасения о легкомысленном отношении врачей к выписыванию этих препаратов, сообщает The Guardian.

Согласно отчету, в некоторых странах антидепрессанты получают свыше 10% взрослого населения. Больше всего антидепрессантов употребляют в Исландии, Австралии, Канаде и скандинавских странах.

При этом, согласно статистике, число людей, страдающих депрессией, не выросло пропорционально данным об употреблении препаратов, хотя в некоторых странах стали диагностировать больше случаев депрессии.

OECD предполагает, что рост употребления депрессантов связан с выпиской препаратов в случаях легкой депрессии – практика, которую большинство психиатров считают пагубной, рекомендуя прибегать к антидепрессантам только в тех случаях, когда психологическая помощь является неэффективной.

За последние четверть века использование антидепрессантов людьми в возрасте от 18 до 44 лет возросло на 400%.

В опубликованных ранее исследованиях сообщалось, что антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRI), куда входят такие распространенные сегодня психотропные средства как Celexa, Paxil, Zoloft, Priligy, Lexapro, Prozac, Luvox, Upstene, Viibryd и Zelmid, нередко становятся причиной нарушения свертываемости крови, врожденных пороков развития и болезней сердца.