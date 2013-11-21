Кожа рук требует тщательного ухода

Женские руки, как и лицо, являются визитной карточкой женщины. Именно потому кожа рук требует такого же тщательного ухода за ней, как и на лице. Однако на руки неблагоприятное воздействие гораздо больше, и поэтому кожа сохнет здесь гораздо быстрее. Избежать последствий можно, если регулярно ухаживать за руками, пишут иностранные СМИ.

Основным врагом кожи рук можно считать внешние факторы: мороз, ветер, солнечные лучи, все это приводит к ее иссушению. Чтобы помочь рукам, необходимо регулярно баловать их восстанавливающими масками. Для этого возьмите две столовые ложки цветов ромашки (можно купить в аптеке), залейте их крутым кипятком. Дайте настояться где-то около одного часа. После процедите настой, добавьте три ложки муки и все перемешайте. Перед нанесением состава на руки добавьте немного любого растительного масла и держите полчаса.

Если на руках из-за сухости уже образовались трещинки, то тогда лучше всего применять картофельные ванночки. Воду, оставшуюся после того, как картофель сварился, не сливайте, а остудите и держите в ней руки около получаса, а после нанесите жирный крем. Главное, не забывайте проделывать эти процедуры регулярно, и тогда великолепная кожа на руках вам обеспечена.