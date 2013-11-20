Сон - прекрасное средство для похудения

Соблюдение режима сна помогает справиться с лишним весом. Результаты исследования на эту тему опубликованы в American Journal of Health Promotion.

Исследователи из университета в Филадельфии изучили образ жизни 300 женщин в возрасте 17-26 лет. Выяснилось, что вес участниц зависел от того, когда они ложились спать и просыпались, и сколько времени тратили на сон. Реже всего с проблемой лишнего веса сталкивались девушки, которые регулярно ложились спать и вставали в одно и то же время. Оптимальное количество времени для сна при этом – 6,5 – 8,5 часов.

Неспокойный сон и его недостаток влияют на выработку гормонов аппетита лептина и грелина, что и провоцирует повышение уровня жиров в организме, объясняют ученые.

likar.info