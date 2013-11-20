Морская рыба укрепляет кости

Остеопороз – заболевание костей. Вследствие потери организмом кальция они становятся хрупкими. Эта болезнь стала настолько распространенной, что уже стоит четвертой в списке самых опасных заболеваний для человечества. Более всего подвержены этому заболеванию женщины (около 80 % от всех пострадавших), пишут иностранные СМИ.

Норвежские ученые задались целью узнать, каким образом можно было бы предотвратить остеопороз. Было проведено исследование, в котором принимали участие женщины старше 65 лет. Они были разделены на группы. В рацион первых двух была включена рыба, содержащая различное количество витамина К и D, а третья просто принимала синтетические витамины в форме драже. Как оказалось, всё зависит от того, какое количество морской рыбы жирных сортов содержится в рационе. В ней находятся необходимые витамины, которые помогают усваивать кальций и доставлять его в кости.

По результатам эксперимента стало ясно, что синтетические витамины усваиваются гораздо хуже, чем натуральные. Именно поэтому в целях профилактики остеопороза ученые предлагают включать в рацион гораздо больше морской рыбы и продуктов, в которых содержатся кальций и фтор.