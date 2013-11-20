Не менее 20 человек погибли при серии взрывов в Багдаде

В результате серии взрывов в столице Ирака, Багдаде, погибли по меньшей мере 20 человек и десятки были ранены.

Как сообщает Би-Би-Си, утром почти одновременно взорвались пять бомб, заложенных возле многолюдных рынков и на улицах преимущественно шиитских районов города, хотя районы, заселенные мусульманами-сунитами, также пострадали.

Ирак страдает от всплеска насилия с апреля нынешнего года. По подсчетам ООН, в результате бомбовых нападений за последние семь месяцев в стране погибли более 5,6 тысяч человек.

Источник: bbc.co.uk

Как уже сообщалось, ситуацию с безопасностью в Ираке в 2013 году эксперты называют самой критической за последние пять лет.