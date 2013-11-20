Десятка лучших продуктов для отличного зрения

В детстве наши мамы все время повторяли: «Ешь морковь, она полезна для глаз». Некоторые даже утверждали, что морковь помогает лучше видеть в темноте. Что касается последнего, то это лишь миф, пишут иностранные СМИ.

Видеть в темноте употребление моркови не помогает, однако для глаз она все же полезна. Морковь входит в список самых полезных продуктов для зрения, она помогает предотвратить развитие макулодистрофии (поражение сетчатки глаз, нарушение центрального зрения) – наиболее частой причины слепоты.

1.Выбирайте пищу, богатую антиоксидантами. Исследования показали, что макулодистрофия связана с недостатком антиоксидантов, особенно витаминов Е и С. Известные источники витамина С – цитрусовые фрукты, киви и брокколи. Витамин Е можно в большом количестве найти в растительных маслах, авокадо и орехах.

2.Налегайте на лютеины и зеаксантины. Лучшим их источником является зелень, особенно капуста кале, листовая капуста и шпинат. Также полезны и яйца, их нужно съедать целиком с желтком, но будьте осторожны, не переборщите с холестерином.

3.Дары моря не менее полезны для зрения – они так же помогают предотвратить макулодистрофию благодаря омега-3-кислотам. Лучшими источниками являются: лосось, макрель, тунец, устрицы, крабы и креветки.

А как же морковь, спросите вы. Морковь богата витамином А, и, конечно, тоже находится в списке полезных для зрения продуктов.

Список продуктов, полезных для зрения:

1.Авокадо – содержат лютеин, витамины А, С, В6, Е.

2.Брокколи – витамин С, кальций, лютеин, зеаксантин, сульфорафан.

3.Морковь – витамин А.

4.Яйца – витамины А, В12, D, цинк, лютеин, лецитин, цистезин.

5.Чеснок – селен, витамин С, кверцетин.

6.Капуста кале – витамин А, лютеин, зеаксантин.

7.Лосось – омега-3-кислоты, фолиевая кислота, витамины D, В6, В12, А.

8.Семена подсолнечника – селен.

9.Томаты – витамин С, ликопен.

10.Шпинат – витамин А, лютеин, зеаксантин.