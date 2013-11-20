МИД предостерегает украинцев от поездок во Вьетнам

В связи с чрезвычайными последствиями длительных муссонных дождей, которые привели к масштабным паводкам в центральных и южных регионах Вьетнама, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны или планируют ее посетить, воздержаться в ближайшее время от поездок в города Нячанг, Дананг и Хюэ, а также в прилегающие районы.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, МИД рекомендует постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, придерживаться инструкций местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины во Вьетнаме по телефонам: (+844) 37 34 44 92 и (+84) 903422216, а также на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.