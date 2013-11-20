В ЮАР обрушился торговый центр, под завалами 50 человек

Не менее 50 человек оказались под завалами после обрушения строящегося торгового центра в ЮАР, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал News24.

По данным агентства Рейтер, при обрушении погиб один человек.

Инцидент произошел в городе Тонгат (провинция Квазулу-Натал) на востоке страны. Под завалами, по данным местных властей, могут находиться несколько бригад строителей.

По меньшей мере 26 человек были извлечены из-под завалов и доставлены в больницы с множественными травмами.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.