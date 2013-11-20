В ЮАР обрушился торговый центр, под завалами 50 человек
09:59, 20 ноября 2013Зарубежные новости
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Погиб один человек
Не менее 50 человек оказались под завалами после обрушения строящегося торгового центра в ЮАР, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал News24.
По данным агентства Рейтер, при обрушении погиб один человек.
Инцидент произошел в городе Тонгат (провинция Квазулу-Натал) на востоке страны. Под завалами, по данным местных властей, могут находиться несколько бригад строителей.
По меньшей мере 26 человек были извлечены из-под завалов и доставлены в больницы с множественными травмами.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
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