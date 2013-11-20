Кеннеди мог бы выжить, если бы не ортопедический корсет

Президент США Джон Кеннеди мог бы выжить во время покушения в Далласе в 1963 году, если бы в тот момент на нем не было спинного ортопедического корсета.

Такое мнение высказал бывший сотрудник больницы Parkland в Далласе Кеннет Сейлиер, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сейлиер был дежурным врачом реанимационного отделения, куда доставили раненого Кеннеди. Молодому доктору, ставшему свидетелем последних минут жизни Кеннеди, было тогда 27 лет.

По его словам, на Кеннеди был ортопедический корсет для поддержки спины, так как он с юности мучился от хронических болей, которые усилились после ранения во время Второй мировой войны.

"Первая пуля, которой был сражен Президент, прошла через мягкие ткани в задней части его плеча и вышла в области трахеи. Эта же пуля сразила сидевшего спереди в президентском лимузине губернатора штата Техас Джона Коннэлли, попав ему в грудь, а затем задев его правую руку и бедро, пуля полностью свалила Коннэлли на сидение машины", - заявил Селиер.

Однако пораженный первым выстрелом Кеннеди не согнулся, а продолжал сидеть прямо, лишь немного склонив голову. В следующую секунду раздался еще один выстрел, который оказался смертельным.

"Он продолжал сидеть прямо и был хорошей мишенью, потому что на нем был корсет, что позволило Ли Харви Освальду поразить Президента вторым выстрелом. Я думаю, этой трагедии не произошло бы, если он сполз вниз так же, как Коннэлли", - пояснил врач.

35-й Президент США был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время поездки в штат Техас. Официальная комиссия Уоррена, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что убийство - дело рук убийцы-одиночки Освальда. Многие американцы при этом считают, что Кеннеди пал жертвой заговора.

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