У северного побережья Индонезии произошло землетрясение
16:59, 19 ноября 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 6,3
У северного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к северо-востоку от города Тобело. Очаг залегал на глубине 63 километров.
Об угрозе возникновения цунами, жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.
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