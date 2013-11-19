У северного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к северо-востоку от города Тобело. Очаг залегал на глубине 63 километров.

Об угрозе возникновения цунами, жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.