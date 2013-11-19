Зажаренный картофель провоцирует разитие рака

Управление по продовольствию и медикаментам США выпустило директивы, которые призывают сократить объем потребления акриламида с продуктами питания. Как показали исследования, это соединение, открытое только в 2002 году, провоцирует рак у животных. И есть основания полагать, оно опасно и для людей.

Итак, акриламид образуется преимущественно в продуктах растительного происхождения при высокотемпературной обработке - запекании и обжаривании. Эксперты предлагают исключить из рациона картофель, крупы, кофе, крекеры или хлеб, сухофрукты. Соединение образуется из сахаров и аминокислоты, содержащихся в этих продуктах. Его почти нет в молочных продуктах, мясе и рыбе.

Непродолжительная термическая обработка, в принципе, неопасна. А вот длительное приготовление при высокой температуре способствует повышению уровня соединения. Специалисты рекомендуют, обжаривая замороженный картофель фри, строго следовать указаниям на упаковке, и не жарить его слишком долго. Любой сгоревший продукт или продукт с корочкой опасен.

По этой же причине тосты должны иметь слегка золотистый оттенок, но никак не вид уголька. Если продукт после обжарки становится коричневым, от него лучше отказаться. Картофель, кстати, нельзя хранить в холодильнике. Это увеличивает уровень акриламида при обработке.

В целом, в рационе должны преобладать свежие овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, постное мясо, птица, рыба, бобы, яйца и орехи. Полезны продукты с низким содержанием насыщенных и трансжиров, холестерина, соли и сахара.

meddaily.ru