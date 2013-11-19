На Сардинии растет количество жертв наводнения

Число жертв наводнения на острове Сардиния, которое произошло из-за вызванных штормом "Клеопатра" обильных дождей, достигло 16 человек.

Об этом заявил глава департамента гражданской защиты Франко Габриэлли в эфире телеканала RaiNews24, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 14 погибших и сотнях эвакуированных. По официальным данным, один человек считается пропавшим без вести.

На сегодня назначено проведение Совета министров Италии, на котором будет принято решение о введении чрезвычайного положения на Сардинии.

Положение остается сложным в провинциях Ольбии и Нуоро, где из-за разгула стихии нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. В административном центре провинции, городе Кальяри, отмечаются сбои в работе аэропорта. В Риме ситуация относительно спокойная, однако СМИ сообщают о повышении уровня Тибра. В течение ближайших суток в столице ожидаются перебои с электричеством из-за сильного ветра и ливней.