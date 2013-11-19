Продолжительный сон - красивая фигура

Сотрудники университета Вашингтона во главе с Натаниэлем Ватсоном выяснили, что спокойный и продолжительный сон человека в ночное время суток положительно сказывается на его фигуре. Ученые считают, что девять часов сна могут оградить человека от ожирения, даже если он предрасположен к этому генетически, пишут иностранные СМИ.

Было проведено исследование с участием тысячи пар близнецов. Оказывается, что ночной сон, который длится семь и менее часов, влияет на то, что человек становится более восприимчивым к тем генетическим факторам, которые влияют на вес. А обратная зависимость (продолжительность сна более девяти часов), наоборот, способствовала уменьшению влияния генов «ожирения».

Во время исследования ученые смогли также выявить некоторые гены, которые непосредственно отвечают за ожирение человека, и вот именно на них и влияет продолжительность сна. Эти гены руководят тем, как тело распределяет энергию, каким образом и где накапливает жировые отложения, насколько быстро человек ощущает насыщение после употребленной пищи, а также скорость переработки сахара.