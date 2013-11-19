Уход за зубами продлевает жизнь

Эксперты говорят о том, что стоматологические осмотры, ежедневное очищение ротовой полости, чистка зубов два раза в сутки могут не только улучшить общее здоровье организма, но и увеличить продолжительность жизни.

Любое воспаление десен начинается тогда, когда на них накапливается зубной налет – липкая пленка из остатков пищи и бактерий. Врачи считают, что эти бактерии легко могут попасть в кровь, а уже оттуда в различные органы. Все это может вызвать риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта и инфаркта.

Кардиологи из Афин установили связь между высоким кровяным давлением и хроническим периодонтитом. Также здоровье ротовой полости влияет на развитие хронической обструктивной болезни легких. А еще специалисты обнаружили связь между болезнью десен и сахарным диабетом, однако они не имеют достаточных оснований, чтобы говорить о двустороннем эффекте. Иногда, считают эксперты, заболевание десен может служить одним из признаков остеопороза. Но самое главное, что плохое состояние зубов и ротовой полости в целом негативно сказывается на общем состоянии организма. Точно известно, что люди с больными деснами в два раза реже доживают до 64 лет.