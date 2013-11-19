В какое время суток нельзя пить кофе

Ученые из Университета Вэйн Стэйт предупреждают: если вы выпьете 2-3 чашки кофе даже за шесть часов до отхода ко сну, в итоге поплатитесь целым часом своего сна. Как отмечает The Daily Mail, выпивая кофе после ужина, вы гарантированно нарушите режим сна.

Специалисты проследили за 12 добровольцами, которым выдали таблетки, содержащие 400 миллиграммов кофеина (эквивалентно примерно 2-3 чашкам кофе). В течение четырех дней люди принимали таблетки за 6 и 3 часа до сна, и еще одну порцию таблеток, когда они уже выключали свет. Одна доза, принимаемая в течение дня, представляла собой плацебо. А в один день исследования все таблетки заменяли на плацебо.

Из-за таблеток с кофеином добровольцы больше ворочались ночью, теряя час сна. То есть, если вы хотите выспаться, лучше отказаться от кофе после 5 часов вечера, ведь стимулирующий эффект кофеина сохраняется в течение шести часов. Кофеин нарушает приток мелатонина - соединения, обеспечивающего засыпание. Мелатонин выделяет шишковидная железа, помогая контролировать циркадные ритмы и говоря телу, когда нужно засыпать и просыпаться. Ранее уже было доказано, что кофе с кофеином на 50% снижает концентрацию мелатонина, сокращая продолжительность сна на 1,5 часа за ночь.

meddaily.ru