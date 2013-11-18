Горький шоколад - сладость для сердца

Данные опытов, проведенных университетом американского Сан-Диего, говорят о том, что темный шоколад может поспособствовать уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление лакомства уменьшает уровень «плохого» холестерина и глюкозы в крови, пишут иностранные СМИ.

Ученые задействовали в своем исследовании 31 человека. Добровольцев разделили на две группы: участники первой ежедневно потребляли по 50 граммов черного шоколада с 70-процентным содержанием какао, а участники второй – такое же количество белого шоколада, не содержащего какао. Перед началом опытов исследователи записали показатели кровяного давления, уровни глюкозы в крови и жира. По завершении 15-дневного курса приема сладостей, все данные были проверены вновь.

Согласно тестам, у тех, кто ел горький шоколад, «плохой» липопротеин низкой плотности и глюкоза в крови были на низком уровне. Также у участников этой группы, в отличие от группы, потреблявшей белый шоколад, зафиксировали высокое содержание «хорошего» холестерина. Несмотря на приведенные доказательства пользы лакомства с высоким содержанием какао, ученые отмечают, что им нельзя злоупотреблять, так как оно является богатым источником жиров и калорий.