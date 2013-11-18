Неврологи открыли новый способ борьбы с курением

В результате эксперимента, проведенного неврологом Авраамом Зангеном в университете Бен-Гуриона, оказалось, что высокочастотная магнитная стимуляция головного мозга помогает заядлым курильщикам бросить курить, сообщает The Guardian .

Курильщики в возрасте 21-70 лет, принявшие участие в пилотном исследовании, курили по 20 сигарет в день и ранее уже пытались завязать с пагубной привычкой, используя специальные пластыри, жевательную резинку и обращаясь за помощью к психотерапевту, пишут txt.newsru.co.il

После трехнедельного курса стимуляции высокочастотными магнитными импульсами почти половина участников исследования бросила курить, и более трети воздерживались от никотина как минимум в течение шести месяцев, что было подтверждено с помощью специальных анализов мочи и крови на продукты распада никотина.

По мнению ученых, эффект магнитной стимуляции достигается за счет имитации действия никотина на центры поощрения в головном мозге. Исследование позволило предположить, что такая процедура может стать эффективной альтернативой для тех, кто хочет отказаться от вредной привычки, однако этот способ не может полностью заменить психотерапию.

Для проверки полученных результатов на начало 2014 года планируется старт масштабного исследования, в котором примут участие 15 медицинских центров по всему миру.