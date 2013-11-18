Антипаразитарный препарат способен "выключать" рак

Американские ученые обнаружили, что класс лекарств, используемых для лечения таких паразитарных инфекций, как малярия, может помочь в терапии рака и заболеваний, связанных с нарушениями в работе иммунной системы. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nucleic Acids Research journal, небольшие видоизменения в структуре фурамидина приводят к появлению у этой молекулы способности воздействовать на специфические белки, которые включают и выключают экспрессию генов, участвующих в регуляции кроветворения.

Эти белки, называемые факторами транскрипции, регулируют экспрессию данных генов сложным и точно скоординированным образом, что делает их привлекательной мишенью для лекарственных средств, однако разработать препарат, воздействующий конкретно на эти белки, оказалось весьма затруднительным.

Новые данные, полученные исследователями из Государственного университета Вашингтона (WSU), свидетельствуют о том, что антипаразитарные препараты могут быть использованы в качестве эффективного средства для воздействия на транскрипционные белки.

Фурамидин (2,5-бис-4-амидинофенилфуран или DB75, имеющий молекулярную формулу C18H16N4O) относится к классу лекарственных средств, называемых гетероциклическими диамидинами, которые с давних пор используются при лечении серьезных паразитарных заболеваний, например, малярии, трипаносомоза (сонной болезни) и пневмоцистной пневмонии, часто поражающей больных СПИДом.

Ученый-фармацевт Грегори Пун (Gregory Poon) и его коллеги выяснили, что производное фурамидина способно воздействовать на фактор транскрипции PU.1 из семейства ETS-белков, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы человека и развитии различных онкологических заболеваний (например, лейкемии), рассеянного склероза и сахарного диабета.

"Теперь задача состоит в том, чтобы модифицировать данный класс лекарств таким образом, чтобы они специфично воздействовали на другие транскрипционные факторы семейства ETS", - сказал профессор Пун.