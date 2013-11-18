Кофеин превращает алкоголь в яд

Результаты нового исследования ученых из США говорят о том, что комбинация "алкоголь + кофеин" может стать смертельной. В особенности риск летального исхода повышается когда речь идет о неокрепшем организме подростков.

Алкоголизм и пьянство значительно помолодели. Несмотря на запрет продажи алкоголя несовершеннолетним, уже мало кто удивляется, встретив подростка с бутылкой слабоалкогольного напитка в руках. Специалисты неоднократно били тревогу по поводу подросткового пьянства. Чем раньше подростки начинают употреблять алкогольные напитки, тем больший вред они наносят своему здоровью. В долгосрочной перспективе это может сказаться на деятельности головного мозга, генах и сделать человека зависимым.

Ученые из Бостонского университета говорят, что наибольшее распространение смешивание спиртного и кофеинсодержащих напитков получило среди подростков. Кроме того, первые "пробы" алкоголя среди несовершеннолетних начинаются уже в возрасте 11-13 лет.

Смешивание кофеинсодержащих напитков и спиртного может вызывать так называемый "синдром токсичного подъема", состояние для которого характерно принятие импульсивных решений, связанных с опасностью для жизни, повышение артериального давления, учащение сердцебиения, головные боли, возбуждение и нарушение дыхания. Такая комбинация представляет собой настоящий коктейль адреналинового всплеска.

Алкоголь - депрессант, который снижает способность человека четко мыслить и нарушает координацию движений, кофеин, напротив - мощный стимулятор. Соединяясь, эти два компонента не блокируют действия друг друга. Обычно некоторые люди, а тем более подростки, как раз верят в это миф, надеясь, что кофеин может нейтрализовать действие спиртного.

На данный момент трудно сказать, какой конкретно эффект могут вызывать большие дозы алкоголя и кофеина. Однако, по данным авторов исследования, алкоголь, смешанный с кофеинсодержащими напитками, втрое чаще вызывает острую интоксикацию, нежели спиртной напиток без примесей.