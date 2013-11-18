Недосып влияет на заболеваемость школьников

Простуды, грипп, гастроэнтерит чаще встречаются у здоровых подростков, если те мало спят, пишет Zee News со ссылкой на работу Кэтрин Орзеч из Лаборатории исследования сна Госпиталя Брэдли. Орзеч выяснила, как продолжительность сна влияет на количество эпизодов болезней, на длительность болезни и число пропусков в школе по болезни.

Оказалось, меньше фактов заболеваний отмечалось при увеличении продолжительности сна у старшеклассников. Также эти ученики реже пропускали школу. Правда, подростки мужского пола в целом меньше болели, чем девушки. Проведенное исследование отличает от других тот факт, что оно проводилось не в лабораторных условиях, а в реальной жизни. Подростки не меняли привычный режим.

На статистику влияло соблюдение режима, и пытались ли подростки отоспаться на выходных. В общем, нехватка сна, сохраняющаяся на протяжении долгого времени, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого холестерина, ожирения, депрессии. Это известный факт. На самом деле, как было доказано, негативный эффект недосыпа проявляется довольно быстро, выражаясь в развитии острого, не обязательно хронического заболевания.