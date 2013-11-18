Гипертония может привести к потери памяти в старости

Люди среднего возраста с высоким кровяным давлением, более вероятно, в спинномозговой жидкости имеют биомаркеры болезни Альцгеймера, нежели те, у которых более низкое кровяное давление, сообщает Разум и мозг. Это результаты исследования, опубликованного Neurology ® 13 ноября 2013 года в медицинском онлайн-журнале American Academy of Neurology.

Верхнее число — систолическое артериальное давление, нижнее число — диастолическое артериальное давление. В первом случае, давление увеличивается с возрастом и является показателем старения сосудистой системы.

В новом исследовании приняли участие 177 человек в возрасте от 55 до 100 лет без симптомов болезни Альцгеймера. Участникам измеряли систолическое артериальное давление и делали поясничную пункцию для получения спинномозговой жидкости.

Исследование показало, что люди с более высоким систолическим артериальным давлением в спинномозговой жидкости имеют биомаркеры болезни Альцгеймера: бета-амилоид, тау-белок, или амилоидные бляшки, что нельзя сказать о людях с более низким систолическим артериальным давлением. С повышением систолического артериального давления на каждые 10 пунктов, средний уровень тау-белка в спинномозговой жидкости увеличивался на 1,5 пикограмма на миллилитр. Пикограмм — одна трилионная часть грамма.

«Данные результаты показывают, что силы, участвующие в циркуляции крови могут быть связаны с развитием симптомов болезни Альцгеймера, которые вызывают потерю клеток головного мозга», — говорит автор исследования Даниэль А. Нация, доктор философии в VA San Diego Healthcare System.

Биомаркеры болезни Альцгеймера были обнаружены у людей в возрасте от 55 до 70 лет, у людей в возрасте от 70 до 100 таких симптомов не наблюдалось.

«Это согласуется с выводами о том, что высокое кровяное давление в среднем возрасте, является лучшим индикатором дальнейших проблем с памятью, навыками мышления и потерей клеток головного мозга, нежели высокое кровяное давление в старости», — подвел итог доктор Нация.