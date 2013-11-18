Чем опасна мясная диета

Французские ученые (Inserm, Париж) провели исследование, направленное на выявление взаимосвязи между кислотностью диеты и вероятностью развития сахарного диабета ІІ типа у женщин.

Специалисты установили новые индивидуальные факторы риска возникновения данной патологи. По мнению ученых, кроме низкого уровня физической активности и излишней массы тела, большую роль играет кислотность диеты. В настоящем исследовании принимали участие более 600 000 женщин — участниц испытания E3N-EPIC. Впервые в ходе крупного исследования показано, что кислотность рациона ассоциируется с повышенной вероятностью развития диабета ІІ типа независимо от прочих установленных причин появления данного заболевания.

На основании полученных выводов исследователи предлагают новый превентивный критерий, которым можно дополнить существующий перечень профилактических мер — контроль кислотности пищи.

likar.info