Виноград - "средство" против кариеса

Помимо прекрасных вкусовых качеств, виноград, как выяснилось, обладает еще и очень эффективным антибактериальным действием. Было установлено, что при регулярном употреблении винограда в полости рта нормализуется кислотность, а активность бактерий, разрушающих зубы, уменьшается на 85%, пишут иностранные СМИ.

Американские исследователи пришли к выводу, что в виноградной кожице (а также, возможно, и в семенах) содержится высокая концентрация веществ-многофенолов, которые проявляют необычайно высокую эффективность в борьбе с вредными бактериями в полости рта. По мнению экспертов, ежедневно съедая по 100 граммов винограда, можно существенно улучшить здоровье своих зубов и ротовой полости.

Ученые наблюдали за тем, как воздействуют многофенолы на бактерии streptococcus mutans, играющие главную роль в возникновении заболеваний зубов. Именно благодаря деятельности этих бактерий сахароза из съеденных продуктов переходит в молочную кислоту, а повышенная кислая среда в ротовой полости становится фактором быстрого разрушения зубной эмали. При регулярном употреблении винограда кислотность в полости рта нормализуется, а, значит, и зубы страдают значительно меньше от воздействия кислой среды.

Эксперты рекомендуют налегать на красный виноград. Как было установлено, в красных сортах винограда многофенолов, уничтожающих вредные бактерии, содержится на 40% больше по сравнению с белыми. При этом ученые напоминают, что бактерии, о которых идет речь, способствуют не только разрушению зубов, но и развитию таких заболеваний как Менингит, пневмонии и нарушения работы сердца.