Миндаль поможет похудеть

Те люди, которые желают избавиться от лишних килограммов, должны обратить свое внимание на миндаль. В этом орехе один из самых низких гликемических индексов. С помощь этого индекса определяют, насколько быстро подскакивают показатели инсулина и сахара в крови. То есть, миндаль – продукт, который усваивается очень медленно и именно благодаря этому показатели сахара и инсулина медленно повышаются, и медленно опускаются, пишут иностранные СМИ.

Все это значит, что чувство насыщения после горсточки орехов не проходит длительное время. И, соответственно, человек, который хочет похудеть, может не опасаться переедания. Ученые также утверждают, что миндаль очень полезный продукт для диабетиков. Это подтверждает эксперимент, проведенный Ричардом Мэйтсом – профессором из Университета Пердью. Те люди, которые на завтрак употребляют продукты с низким гликемическим индексом, гораздо дольше остаются сытыми, а в их крови наблюдается гораздо меньше сахара.

Однако тем, кто хочет похудеть, все равно необходимо подсчитывать калории, так как орехи очень калорийны. Но, тем не менее, с их помощью организм можно научить насыщаться более маленькой порцией.