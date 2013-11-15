У побережья Флориды пассажир легкомоторного самолёта выпал в океан.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» , это произошло недалеко от Майами, когда самолёт находился на высоте 609 м.

Пилот передал сигнал бедствия и сообщил, что пассажир открыл заднюю дверь и просто выпал. Сотрудники береговой охраны ведут поиски пассажира. Сколько человек было на борту самолёта, пока неизвестно.