Пассажир легкомоторного самолёта выпал в океан
15:00, 15 ноября 2013Зарубежные новости
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У побережья Флориды
У побережья Флориды пассажир легкомоторного самолёта выпал в океан.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», это произошло недалеко от Майами, когда самолёт находился на высоте 609 м.
Пилот передал сигнал бедствия и сообщил, что пассажир открыл заднюю дверь и просто выпал. Сотрудники береговой охраны ведут поиски пассажира. Сколько человек было на борту самолёта, пока неизвестно.
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