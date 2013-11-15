Бобовые очищают организм от инфекций

Употребление бобовых помогает в профилактике кишечных инфекций, пришли к выводу ученые из США. Результаты исследования представлены в издании Applied and Environmental Microbiology.

В ходе эксперимента сотрудники Техасского университета A&M совместно с учеными из Университета Северной Каролины изучали воздействие на микрофлору кишечника фитоэстрогенов и бета-рецепторов эстрогенов на примере мышей. Рацион грызунов обогатили клетчаткой, содержащей эстрогеноподобные растительные вещества изофлавоны. Этими эстрогенами богаты бобовые (соя, фасоль, горох). В течение следующих двух недель мыши не получали пищу с изофлавонов, но рацион содержал много рафинированного сахара.

Ученые проанализировали состав бактерий в фекалиях и выяснили, что полезные молочнокислые бактерии лактобациллы присутствовали в ЖКТ мышей только в период, когда их рацион был богат изофлавонами. На втором этапе эксперимента в кишечнике увеличивалось разнообразие бактерий, вызывающих кишечные инфекции. Эти данные помогут в разработке новых пробиотиков, пребиотиков и методов восстановления микрофлоры кишечника.

likar.info