Новый способ бросить курить

Ученые заявили, что избавиться от никотиновой зависимости можно с помощью магнитной стимуляции мозга, сообщает издание The Guardian.

Израильские ученые провели исследование, в котором участвовали 115 добровольцев в возрасте 21-70 лет. До старта эксперимента каждый из участников выкуривал как минимум пачку сигарет в день

Отмечается также, что до начала исследования испытуемые уже безуспешно пытались бросить курить с помощью медикаментов, никотиновой жвачки и пластыря, а также психотерапии.

Все испытуемые были разделены на три группы: в первой использовалась высокочастотная магнитная стимуляция мозга, во второй - низкочастотная.

Участники третьей, контрольной, группы подвергались эффекту-плацебо: были уверены в том, что их мозг тоже стимулировали, однако на самом деле ученые проводили процедуру при выключенном оборудовании.

В ходе стимуляции воздействие оказывалось на префронтальную кору и островковую область коры головного мозга. При этом перед каждым сеансом ассистент зажигал сигарету и затягивался на глазах у испытуемых, чтобы усилить их желание курить. Таким образом исследователи надеялись усилить эффект стимуляции мозга.

Наиболее впечатляющим был результат высокочастотной стимуляции: 44% испытуемых бросили курить после трехнедельного курса и 36% спустя полгода не вернулись к этой привычке.

У испытуемых, которым делали "фальшивую" стимуляцию, наблюдались следующие результаты: в среднем они сократили количество сигарет с 26 до 20 в день. Аналогичные результаты были у курильщиков, которым делали низкочастотную стимуляцию.

Ученые подчеркивают, что для проверки эффективности процедуры нужны масштабные исследования в нескольких клиниках разных стран, которые они планируют начать в течение нескольких месяцев.

Ранее сотрудники Университета Сан-Диего выявили, что чаще всего у людей возникает желание бросить курить по понедельникам. Ученые предполагают, что это открытие может облегчить процесс отказа от вредной привычки.

korrespondent.net