Шоколад - сжигатель жира

Как передает The Daily Telegraph, исследование, вышедшее в журнале Nutrition, показало: частое потребление шоколада было связано с низким Индексом массы тела у подростков. А другая работа говорит о том же, но в отношении взрослых.

Итак, сотрудники Университета Гранады исследовали диеты и состояние здоровья 1458 человек 12-17 лет. Подростки, потреблявшие шоколад в больших количествах, имели сниженные показатели общего и центрального ожирения. Показатели оценивались не только по Индексу массы тела, но по толщине жировой складки и объему талии.

В работе учитывались данные только европейских подростков. Есть еще одно "но": ученые не выясняли, какой именно шоколад ели подростки. А вот прошлогоднее изыскание показало, что из 1000 жителей Калифорнии 20-85 лет люди, евшие шоколад чаще всего, имели сниженный Индекс массы тела по сравнению с людьми, евшими шоколад реже.

meddaily.ru