Число жертв тайфуна на Филиппинах - уже 3,5 тысяч
09:46, 15 ноября 2013Зарубежные новости
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Много пропавших без вести
На Филиппинах тайфун "Хайян" унес 3,5 тыс. жизней, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на министра внутренних дел этого островного государства Мар Рохас.
По его словам, эти данные могут еще увеличиться.
Официальные лица в одном из наиболее пострадавших городов - Таклобане - утверждают, что до 4 тыс. человек могло погибнуть только в их муниципалитете.
На восстановление разрушенной тайфуном инфраструктуры может уйти до 15 млрд долларов.
В некоторых регионах разрушены до 90% всех зданий, среди них - несколько тысяч школ. Учебный год для школьников страны прерван до января.
Манила начала получать международную помощь, некоторое количество которой уже ввозят американские военные самолеты.
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