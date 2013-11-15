Число жертв тайфуна на Филиппинах - уже 3,5 тысяч

На Филиппинах тайфун "Хайян" унес 3,5 тыс. жизней, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на министра внутренних дел этого островного государства Мар Рохас.

По его словам, эти данные могут еще увеличиться.

Официальные лица в одном из наиболее пострадавших городов - Таклобане - утверждают, что до 4 тыс. человек могло погибнуть только в их муниципалитете.

На восстановление разрушенной тайфуном инфраструктуры может уйти до 15 млрд долларов.

В некоторых регионах разрушены до 90% всех зданий, среди них - несколько тысяч школ. Учебный год для школьников страны прерван до января.

Манила начала получать международную помощь, некоторое количество которой уже ввозят американские военные самолеты.