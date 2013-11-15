Яичница на завтрак имеет взбадривающий эффект

Диетологи развеяли миф о том, что после употребления яиц на стенках сосудов откладывается холестерин, пишут иностранные СМИ.

Яичница даже может заменить утренний кофе, это блюдо дает больше энергии, чем может получить человек, употребляя «быстрые» углеводы.

Изучив влияние белка, эксперты объяснили, что протеины из яиц являются источником выработки орексина, который дает человеку ощущение бодрости. Энергия от употребления яиц позволяет оставаться в тонусе целый день.

Яйца не способствуют набору веса. Питательные свойства и огромное количество витаминов, наоборот, помогают человеку оставаться здоровым.