В Польше произошел взрыв на газопроводе: есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли и около десяти получили ранения в результате взрыва на одном из газопроводов на юго-западе Польши.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Великопольской полиции Анджей Боровяк со ссылкой на данные медиков.

"Врач-координатор Великопольского воеводства говорил о 10 людях, которые попали в больницы, и трех жертвах", - сказал он.

Собеседник агентства назвал преждевременными разговоры о возможных причинах взрыва.

"Там продолжались работы, какая-то газовая фирма прокладывала новую ветку газопровода", - сказал он.

Польские СМИ сообщают, что причиной ЧП могло стать то, что оператор экскаватора во время работы зацепил трубу, наполненную газом, и из-за искры он взорвался.

Позже огонь перебросился на дома, которые находились неподалеку, и в лес.

Пожарная служба Польши назвала "одним из самых сложных" пожар, который пытаются погасить 44 пожарные машины.

"Среди раненых есть дети, в том числе, один из них в тяжелом состоянии. Масштабы чрезвычайной ситуации являются огромными, и количество пострадавших может измениться. Было эвакуировано несколько десятков жильцов близлежащих домов", - говорится в сообщении, которым владеет УНИАН.

Корреспонденты польских медиа с места происшествия сообщают, что огонь, который раньше выбивался вверх на более чем десять метров, уже спал, но эксперты отмечают, что пожар будут гасить до утра.

Пресс-служба Великопольского воеводства сообщила, что в результате этого пожара сгорело более 10 частных домов в небольшом поселении возле Острова Великопольского.