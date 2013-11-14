Работа и учеба за полночь неэффективны

Из-за огромного объема учебного материала многие старшеклассники и студенты высших учебных заведений приобретают привычку засиживаться за учебой допоздна. Однако ученые считают, что это не только вредно для здоровья, но и не дает результата.

Так называемых "сов", людей, привыкших не ложиться спать до полуночи, а то и дольше становится все больше - такое увеличение происходит в первую очередь за счет подростков и молодежи. Вне зависимости от страны проживания многие ученики старших классов средней школы и студенты начинают готовиться к занятиям следующего дня после 21:00 и ложатся спать далеко за полночь.

Но, как сообщают американские исследователи из университета штата Калифорния в городе Беркли (University of California at Berkeley), подобная практика чаще всего приводит к противоположным результатам в учебе - снижению академической успеваемости.

Кроме того, регулярные полуночные бдения вызывают нарушения в эмоциональной сфере учащихся - не говоря уже о том, что хроническое недосыпание резко повышает риск развития ожирения и диабета.

Авторы исследования на протяжении нескольких лет наблюдали группу школьников численностью 2 700 человек в возрасте 13-18 лет. Предварительный опрос показал, что не менее 30% из них на протяжении недели ложились спасть не раньше 23:30, а в выходные дни и во время каникул "отбой" происходил еще позже: не ранее 01.30 ночи.

К моменту окончания школы успеваемость в этой подгруппе "сов" был заметно ниже, чем общий показатель во всей группе.

Кроме того, среди любителей засиживаться по ночам гораздо чаще встречались нарушения в эмоциональной сфере, и такие выпускники хуже адаптировались к воздействию стресса.

"Родителям детей-сов следует осознать степень того вреда, который наносят сами себе их дети из-за ненормального распорядка дня, и принимать энергичные меры для исправления ситуации", - отмечает один из соавторов этого исследования профессор Лорен Азарнов (Lauren Asarnow).