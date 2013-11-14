Плюсы сидячей работы

Ученые не раз заявляли, что несколько часов сидения на стуле чрезвычайно вредны, и гораздо лучше себя чувствуют те, кто имеет счастье работать физически, постоянно находясь в движении. Офисные страдают от заболеваний, связанных с малоподвижной деятельностью.

Из-за длительного пребывания в сидячем положении часто возникает остеохондроз, затрагивающий различные отделы позвоночника. Среди других распространенных заболеваний работников сидячего труда специалисты называют депрессии, сердечнососудистые проблемы, грыжи.

Но, даже если это изначально кажется парадоксом, сидячая работа нередко является предпочтительнее для здоровья, если сравнивать данный вид деятельности с трудом на свежем воздухе, или физической работой в закрытом помещении, например, в различных заводских цехах и на предприятиях, в мастерских.

В частности, немецкими специалистами подсчитано, что люди, работающие офисными уборщиками и дворниками, болеют в году примерно месяц. В то же время, проводящие в кабинете свой рабочий день сотрудники болеют в году не более четырех дней.

Конечно, такая значительная разница позволяет предположить, что сидячая работа имеет и свои плюсы.

Следует отметить, что здоровье участников исследования было проверено в одинаковых условиях. Людям были предложены прогулки в плохую погоду, во время снегопада. Все равно, "сидячие" работники выздоравливали быстрее в три раза.