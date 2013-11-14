ООН назвала 2013 год самым жарким

Уровень воды в мировом океане в марте 2013 года достиг наиболее высокого уровня за всю историю наблюдений за этим показателем. 2013 год также вошел в число самых жарких с 1850 года.

Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).

"Несмотря на то, что отдельные тропические циклоны не обязательно являются следствием климатических изменений, повышение уровня мирового океана представляет собой дополнительную угрозу для населения прибрежных районов в период непогоды. Наглядным примером является трагическая ситуация на Филиппинах", - заявил глава ВМО Мишель Жарро.

Кроме того, в докладе ВМО сказано, что по итогам первых девяти месяцев 2013 год входит в число самых жарких с 1850 года.

korrespondent.net