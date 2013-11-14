Какая комбинация популярных лекарств губительна для почек

Канадские специалисты убеждены: одновременный прием лекарства, снижающего давление, и определенного типа антибиотиков опасен для здоровья почек, пишет The Calgary Herald. Доктор Амид Гарг призывает с осторожностью относиться к назначению кларитромицина и блокаторов кальциевых каналов.

Было проведено сравнение показателей госпитализаций с острыми повреждениями почек, критически низким давлением, а также статистики смертей среди людей, принимавших блокаторы кальциевых каналов вместе с кларитромицином, и людей, пивших комбинацию с другим антибиотиком.

Оказалось, если одно из перечисленных осложнений происходило в течение 30 дней с начала приема антибиотика, то в два раза чаще это случалось при приеме кларитромицина и средств против гипертонии, амлодипина, нифедипина, дилтиазема, верапамила.

Кстати, аналогичным образом кларитромицин и еще один антибиотик - эритромицин - взаимодействуют со средствами, снижающими уровень холестерина (статинами), предупреждают сотрудники Исследовательского института Лоусон и Института клинических оценочных наук.

meddaily.ru