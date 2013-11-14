На Филиппинах 8 человек погибли в давке за рисом

Не менее восьми человек погибли в ходе давки, образовавшейся около склада с рисом в городе Алангаланг на Филиппинах, сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.

По данным агентства, тысячи филиппинцев, пострадавших в результате супертайфуна «Хайан», пытались взять штурмом правительственный склад риса. Восемь людей погибли после того, как обрушилась одна из стен склада.

Агентство отмечает, что полицейские и солдаты не могли ничего поделать с толпой отчаявшихся людей, которые дождались помощи от правительства. Те, кому удалось прорваться на территорию склада, унесли более 100 тыс. мешков с рисом.

Ранее сообщалось, что жертвами тайфуна на Филиппинах стали не более 2,5 тыс. человек.

gazeta.ru