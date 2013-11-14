Фейхоа укрепляет щитовидную железу

Фейхоа – растение, которое по содержанию йода можно сравнить с морепродуктами. Особенность этого растения такова, что оно способно накапливать водорастворимые соединения йода, которые легко усваиваются организмом человека. Но содержание этого элемента зависит от места, где выросло растение, и не все плоды содержат достаточно большое его количество, пишут иностранные СМИ.

Если вы хотите лечиться с помощью плодов фейхоа, то хорошо бы узнать, сколько йода содержит приобретаемый вами продукт. А вот для профилактики заболеваний и для организации здорового питания подойдут плоды фейхоа практически любого происхождения.

Кроме заболеваний щитовидной железы, связанных с недостатком йода в организме, плоды фейхоа рекомендуют также использовать при атеросклерозе, гипо- и авитаминозе, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, пиелонефрите.