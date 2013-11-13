Бобовые восстанавливают микрофлору кишечника

Ученые из Техасского университета A&M совместно с коллегами из Университета Северной Каролины обнаружили, что употребление пищи, богатой фитоэстрогенами, способствует увеличению количества полезных бактерий в составе микрофлоры кишечника, тогда как питание без содержания фитоэстрогенов связано с повышением численности патогенных и условно патогенных микроорганизмов, вызывающих различные кишечные инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Для того, чтобы исследовать влияние на микрофлору кишечника фитоэстрогенов и бета-рецепторов эстрогенов, ученые посадили самок мышей на богатую клетчаткой диету, содержащую эстрогеноподобные растительные вещества, называемые изофлавонами. Затем животных в течение двух недель кормили пищей без содержания изофлавонов, но с большим количеством рафинированного сахара.

Изучив состав бактерий в фекалиях, исследователи выяснили, что полезные для микрофлоры кишечника молочнокислые бактерии – лактобациллы - присутствовали в желудочно-кишечном тракте мышей только в тот период, когда они питались едой с высоким содержанием изофлавонов. Эти фитоэстрогены в большом количестве содержатся в бобовых культурах - сое, фасоли, горохе, нуте.

Как показали исследования, после перевода животных на диету без содержания изофлавонов в их кишечнике значительно увеличилось разнообразие вызывающих кишечные инфекции протеобактерий, например таких, как сальмонеллы и энтерогеморрагический штамм кишечной палочки (Escherichia coli O157:H7).

По словам ведущего автора работы Джозефа Стурино (Joseph Sturino), в долгосрочной перспективе полученные данные могут помочь в разработке новых пробиотиков, пребиотиков, а также пищевых и фармацевтических стратегий, направленных на улучшение общего состояния здоровья путем стимулирования жизнедеятельности полезной кишечной микрофлоры.