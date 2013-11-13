В Китае довольны результатами ограничения рождаемости

За прошедшие четыре десятилетия политика планового деторождения в Китае сократила население Китая примерно на 400 млн человек. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР Мао Цюньань, пишет russian.cri.cn.

Ограничения на деторождение сдерживают стремительный рост численности населения, пояснил он. По его словам, уровень рождаемости в Китае снизился с 33,4 промилле в 1970 году до 12,1 промилле в 2012 году, а естественный прирост населения -- с 25,8 промилле в 1970 году до 4,95 промилле в 2012 году.

Политика сдерживания рождаемости позволила осуществить исторический переход от традиционной модели с "высоким уровнем рождаемости, низкой смертностью и высоким приростом" к модели "низкая рождаемость, низкая смертность и низкий прирост населения", подчеркнул Мао Цюньань.

Помимо этого, снижение темпов роста численности населения эффективно ослабило влияние человека на окружающую среду и несколько разрешило проблему нехватки ресурсов, что способствовало экономическому развитию и социальному прогрессу, отметил он.

Проводимая государством политика планового деторождения на 5 лет отстрочила тот день, когда на планете родится "7-миллиардный житель". И это пример для развивающихся стран, как решить проблему количества населения и развития, убежден Мао Цюньань.