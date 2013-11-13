В США запретят искусственные транс-жиры

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) сделало шаг на пути введения запрета на использование в пищевой промышленности страны частично гидрогенизированных масел, являющихся источником искусственных транс-жиров в продуктах питания.

Транс-жиры - разновидность ненасыщенных жиров, для которой характерно высокое содержание транс-изомеров жирных кислот, которые могут быть природными и созданными искусственно. Природные транс-изомеры образуются в результате жизнедеятельности бактерий многокамерного желудка жвачных животных и сохраняются в мясных и молочных продуктах в количестве 5-8 процентов. Искусственные транс-жиры образуются при промышленной гидрогенизации (отверждении) жидких масел, например при производстве маргарина. Многочисленные исследования подтвердили связь потребления таких жиров с концентрацией липопротеидов низкой плотности в крови, которые способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Помимо ишемической болезни сердца также была подтверждена роль транс-жиров в развитии ожирения, сахарного диабета, печеночной недостаточности, рака, болезни Альцгеймера, депрессии и женского бесплодия.

Как говорится в заявлении ведомства от 7 ноября, основываясь на вполне убедительных результатах научных исследований, FDA предварительно рассматривает частично гидрогенизированные масла как продукт, небезопасный для здоровья населения, и открывает 60-дневные открытые консультации, по результатам которых будет принято окончательное решение. Этот период необходим для сбора дополнительных данных о влиянии частично гидрогенизированных масел на организм, а также для того, чтобы производители продуктов питания пересмотрели их состав в плане исключения из него искусственных транс-жиров.

В 2006 году вступила в силу директива FDA, которая обязывала производителей указывать содержание транс-жиров в продуктах питания. Кроме того, многие производители добровольно пошли на снижение их содержания в составе продуктов. Все эти меры привели к значительному уменьшению потребления транс-жиров американцами - с 4,6 граммов в день в 2003 году до 1 грамма в день в 2012 году.

Однако, отметил заместитель главы департамента FDA по пищевым продуктам и ветеринарной медицине Майкл Тэйлор (Michael Taylor), большое число продуктов питания продолжает содержать частично гидрогенизированные масла. В случае окончательного признания этих субстанций вредными для здоровья, они должны будут рассматриваться в качестве «пищевых добавок» и их использование будет регулироваться специальными правилами.

«Шаг по защите американцев от транс-жиров, на который готовится пойти FDA, сможет дополнительно ежегодно предотвратить 20 тысяч сердечных приступов и 7 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний», - заявила комиссар FDA Маргарет Хэмбург (Margaret A. Hamburg).