Голубика поможет при ожирении, гипертонии, воспалениях

Эта ягода является прекрасным источником полифенолов, защищающих здоровье, говорится в отчете Университета Мэна. Диетологи рекомендуют длительное и регулярное потребление голубики, если есть необходимость справиться с метаболическим синдромом, включая его проявления в виде сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Напомним: под метаболическим синдромом подразумеваются факторы риска, связанные с ожирением, гипертонией, воспалением, дислипидемией, нарушениями толерантности к глюкозе и инсулинорезистентностью и эндотелиальной дисфункцией. Многие соединения, содержащиеся в продуктах питания, способны предотвращать развитие синдрома, пишет Medical Express.

В частности, ранее ученым удалось выявить на примере больных грызунов-гипертоников позитивный эффект дикой голубики в отношении состояния сосудов. Теперь же эксперты доказали эффективность и в отношении тучных крыс - животной модели метаболического синдрома. Изначально состояние стенок сосудов у грызунов говорило о том, что сосуды не могли нормально расширяться и сужаться. Это отражалось на кровотоке и регулировании давления.

После использования голубики состояние улучшилось. В пересчете на человеческие нормы животным давали по 2 чашки ягод в день на протяжении 8 недель. Также имеются задокументированные данные о том, что дикая голубика снижает хроническое воспаление, улучшает липидный профиль и экспрессию генов, сопряженных с метаболическим синдромом. В частности, голубика работает за счет нормализации окислительного, воспалительного ответов и эндотелиальной функции.