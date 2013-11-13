Ягоды способны омолаживать мозг

Американские исследователи выяснили, что включение ягод в рацион благотворно влияет на функционирование головного мозга. Ежевика, черника, земляника и другие ягоды могут предотвратить ухудшение памяти, вызванное возрастными изменениями, пишут иностранные СМИ.

Маршал Миллер и Барбара Шукит-Хейл занимаются изучением влияния свойств ягод на головной мозг человека. Исследователям удалось выяснить, что включение в рацион ягод замедляет процесс старения мозга. К таким выводам специалисты пришли после изучения действия ягод на людей и животных. За механизмом воздействия свойств ягод Миллер и Шукит-Хейл наблюдали на клеточном уровне. Сохранить клетки мозга здоровыми ягодам помогают антиоксиданты.

Высокий уровень содержания в ягодах антиоксидантов защищает клетки мозга от воздействия свободных радикалов, которые действуют разрушающе. Кроме того, вещества, содержащиеся в ягодах, изменяют взаимодействие клеток мозга. Таким образом, снижается риск воспаления и улучшаются моторные и когнитивные функции.