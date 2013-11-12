ООН собирает средства для пострадавших от тайфуна на Филиппинах

Организация Объединенных Наций объявила о начале сбора средств для пострадавших в результате тайфуна "Йоланда" на Филиппинах, по оценкам организации, потребуется более 300 млн долларов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс и заявление ООН.

Основная часть суммы - 76 млн долларов - пойдет на обеспечение пострадавших продовольствием, еще 46 млн - на создание временных убежищ. Остальные средства будут израсходованы на медицинскую помощь, восстановление телекоммуникаций и школ.

Как сообщает филиппинский новостной портал GMA News, официальный представитель МИД Филиппин Рауль Эрнандес отметил, что страна уже получила предложение оказать помощь от 33 государства. При этом, по его словам, сумма, озвученная ООН, может оказаться значительно выше. Ранее ООН уже выделила на помощь Филиппинам 25 миллионов долларов.

Кроме того, о начале сбора средств объявил также Международный комитет Красного Креста. По оценкам организации, необходимо собрать 94 млн долларов.

Тайфун "Йоланда" (по международной классификации "Хайянь") обрушился на Филиппины в конце прошлой недели. Его жертвами стали, по предварительным данным местных властей, почти 1,8 тысячи человек. По данным национального управления гражданской обороны Филиппин, от супертайфуна пострадали 6,94 миллиона филиппинцев, свыше 580 тысяч человек лишились крова.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на территорию Филиппин обрушилась тропическая депрессия "Зорайда".