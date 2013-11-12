Тайфун "Хайян" - самый разрушительный за 100 лет

Тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины в минувшие выходные, стал самым разрушительным за последние 100 лет. Об этом заявил сегодня журналистам начальник отдела координации и ответных действий Управления ООН по координации гуманитарных вопросов /УКГВ/ Джон Гинг, сообщает ИТАР-ТАСС

"Насколько мы понимаем, трагедия затронула 9,8 млн человек. По масштабам разрушений это самый сильный тайфун почти за 100 лет", - сказал он. По словам чиновника, ряд районов страны полностью опустошены, без крова остались около 600 тысяч человек.

Как сообщил Гинг, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос направилась на Филиппины, чтобы оценить ситуацию в стране и возглавить международные усилия по ликвидации последствий тайфуна. По его словам, Амос сегодня объявила о выделении ООН 25 млн долл для закупки товаров первой необходимости населению, оказавшемуся в бедственном положении.

"Сейчас все наши усилия направлены на скорейшее предоставление гуманитарной помощи в огромных масштабах", - добавил Гинг. Он подчеркнул, что пострадавшее население нуждается главным образом в продовольствии, медикаментах и временных убежищах. "Нашим приоритетом является предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в сфере здравоохранения в условиях, когда погибли более 10 тыс человек. Необходимо своевременно похоронить их", - подчеркнул он. Гинг также добавил, что очень важно обеспечить жителей средствами для очистки воды.

Представитель ООН указал на сложности с доставкой гуманитарной помощи, возникшие из-за нанесенного инфраструктуре страны ущерба. На Филиппинах закрыты многие аэропорты и разрушены автомобильные трассы.

Как объявила сегодня пресс-служба всемирной организации, генсек Пан Ги Мун связался по телефону с главой МИД Филиппин Альбертом дель Розарио, пообещав ему полную поддержку со стороны международного сообщества в ликвидации последствий стихийного бедствия.